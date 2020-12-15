Появилось видео падения столбов на Шулявском мосту в Киеве

В сети обнародовали кадры момента падения столбов освещения на проезжую часть Шулявского моста в Киеве

Соответствующее видео обнародовано на странице "Киева оперативного" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В это время на мосту было плотное движение транспортных средств. Падать начал один столб, а затем он потянул за собой еще две опоры. Автомобили сразу же остановились.

По данным полиции, в результате происшествия никто не пострадал, однако восемь автомобилей были повреждены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева 15 декабря на проезжую часть Шулявского моста упало несколько столбов освещения. В результате этого движение было полностью перекрыто. Полиция открыла уголовное производство.