На Киевщине 'слуга народа' избил главу ОТО

В Белой Церкви Киевской области руководитель фракции "Слуга народа" в горсовете Дмитрий Киришун избил главу Узинской объединенной территориальной общины (ОТО) Виталия Гринчука.

Об этом пишет "Без табу", ссылаясь на выписку из Единого реестра досудебных расследований (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца). Инцидент произошел накануне заседания горсовета. Отмечается, что нападавший нанес удар из-за спины.

По данным источника издания, избиение произошло накануне голосования за кадровые вопросы. Киришун якобы хотел, чтобы Гринчук повлиял на голосование, когда избирали секретаря Белоцерковского горсовета.

Впоследствии 10 декабря "слугу народа" избрали на эту должность.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье во время избрания председателя областного совета 12 декабря подрались депутаты.

Подобный инцидент произошел также в Одесском облсовете 4 декабря. Депутаты устроили массовую драку, а также поломали мебель и технику.