Ocean Plaza в Киеве залило кипятком: полиция начала расследование

Из-за аварии теплосети в Голосеевском районе Киева, в результате чего кипятком затопило торговый центр Ocean Plaza, в полиции начали уголовное производство.

Как отметили на Facebook-странице Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, в результате происшествия пострадали 10 человек, из которых 7 госпитализированы. На месте происшествия работают профильные службы, полицейские обеспечивают охрану.

В полиции напомнили, что сообщение о чрезвычайном происшествии, в результате которого частично затоплены этаж и подвальное помещение торгового центра, который находится рядом, и есть пострадавшие, поступило к столичным правоохранителям 13 января в 20:37.

Потоп в ТРЦ Ocean Plaza

"На вызов выехали спасатели, сотрудники профильных служб, экипажи "скорой", наряды патрульной полиции, полка полиции особого назначения №2, следственно-оперативные группы и работники Голосеевского управления полиции", – отметили в полиции.

По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 1 ст. 270 1 (Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Сейчас в рамках досудебного расследования проводятся неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия. На месте происшествия полицейские продолжают обеспечивать правопорядок.

Как сообщал OBOZREVATEL :

в Киеве на улице Антоновича, 174 прорвало теплосеть. В результате ЧП произошел подрыв асфальтового покрытия, а также потоп в ТРЦ Ocean Plaza.

Эксклюзивные фото OBOZREVATEL с места ЧП можно посмотреть здесь.

В Департаменте здравоохранения Киева OBOZREVATEL рассказали, что в больницах находится 5 пострадавших, которых ошпарило кипятком из-за прорыва трубы у Ocean Plaza.

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