МВЦ и ВДНХ в Киеве могут стать больницами для COVID-19, – Рубан
В столице ежедневно разворачивают новые койки для лечения больных коронавирусом
В качестве резерва рассматриваются ведомственные больницы и больницы НАМНУ
При наихудшем сценарии распространения коронавируса в Киеве койки для больных могут быть развернуты в Международном выставочном центре (МВЦ) и Национальном экспоцентре Украины (ВДНХ).
Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, врач Олег Рубан. "Показатель заполняемости коек третью неделю колеблется от 60% до 70%, ежедневно проводится работа по увеличению койкофонда", – сообщил он.
В частности, койки разворачиваются за счет ведомственных больниц и госпиталей. При этом главные проблемы, которые необходимо решить – обеспечение дополнительных коек медицинским персоналом и кислородом, сказал Рубан.
Говоря о возможности использования для этих целей помещений МВЦ и ВДНХ, он сказал: "Эти вопросы обязательно рассматриваются. Они готовятся в случае наихудшего сценария. Но в Киеве очень большое количество койкомест – и ведомственные больницы, и больницы Национальной академии медицинских наук, и Департамента здравоохранения, поэтому койки можно развернуть на базах существующих больниц".
Как писал OBOZREVATEL, количество больных коронавирусом в Киеве постоянно растет. Так, по состоянию на утро 29 октября в столице было зафиксировано почти 600 новых случаев заражения.