В центре Киева прорвало трубу: возник "фонтан" в 30 м

В Киеве на Воздухофлотском проспекте в среду, 29 апреля, прорвало трубу, в результате чего образовался гигантский "фонтан".
Видео ЧП, снятое очевидцем, появилось на странице dtp.kiev.ua в Instagram (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
"Прорыв трубы в Киеве на Воздухофлотском. На месте работают коммунальные службы", – написали под кадрами, уточнив, что высота струи воды достигает 30 метров.
Прорыв трубы на Воздухофлотском проспекте в Киеве
Скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 15 января на улице Семьи Издыковских в Киеве, которая находится неподалеку от Воздухофлотского проспекта, также прорвало трубу с горячей водой. Тогда вместе с проспектом залило Донецкий переулок, улицу Донецкую, а густой пар заполнил дворы.
Напомним, вечером 13 января в Киеве на улице Антоновича, 174 прорвало теплосеть. В результате ЧП произошел подрыв асфальтового покрытия, а также потоп в ТРЦ Ocean Plaza. В результате пострадали 10 человек.
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