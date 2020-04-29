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29 апреля • обновлено в 13:18
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/ Жизнь столицы

В центре Киева прорвало трубу: возник "фонтан" в 30 м

2.3т
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В Киеве на Воздухофлотском проспекте в среду, 29 апреля, прорвало трубу, в результате чего образовался гигантский "фонтан".

Видео ЧП, снятое очевидцем, появилось на странице dtp.kiev.ua в Instagram (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Прорыв трубы в Киеве на Воздухофлотском. На месте работают коммунальные службы", – написали под кадрами, уточнив, что высота струи воды достигает 30 метров.

Прорыв трубы на Воздухофлотском проспекте в Киеве

Прорыв трубы на Воздухофлотском проспекте в Киеве

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в ночь на 15 января на улице Семьи Издыковских в Киеве, которая находится неподалеку от Воздухофлотского проспекта, также прорвало трубу с горячей водой. Тогда вместе с проспектом залило Донецкий переулок, улицу Донецкую, а густой пар заполнил дворы.

  • Напомним, вечером 13 января в Киеве на улице Антоновича, 174 прорвало теплосеть. В результате ЧП произошел подрыв асфальтового покрытия, а также потоп в ТРЦ Ocean Plaza. В результате пострадали 10 человек.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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