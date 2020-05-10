Главная Новости
10 мая • обновлено в 19:26
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

Уволенный чиновник Киевской ОГА запретил госпитализацию пациентов без COVID-19. Документ

3.6т
Читать материал на украинском

Бывший директор департамента здравоохранения Киевской ОГА Максим Ионов, которого уволили в конце апреля, находясь на должности запретил "скорым" привозить в больницы области любых других пациентов, кроме инфицированных или с подозрением на COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский. Он показал соответствующий документ.

Максим Ионов

Максим Ионов

Антикор

Больница не примет: всплыли указы уволенного чиновника Киевской ОГА по COVID-19

Telegram-канал Александра Дубинского

"То есть, если у вас эпилепсия, инсульт, перелом, почечная колика или острый аппендицит – в больницу можете подъехать на такси. Но в госпитализации вам все равно откажут. Потому что Ионов запретил госпитализировать "не коронавирусных", – добавил Дубинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, около половины детей, госпитализированных с COVID-19, страдают от повреждения легких, заявили ученые из США.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Персона
Александр Дубинский
Место
Украина Киев
Теги
фотографии Партия Слуга народа Киевская областная государственная администрация карантин вирус политика
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги