В Киеве прибавилось 400 больных COVID-19 за сутки

За минувшие сутки, 12 октября, коронавирусом в Киеве заразились 397 человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. В Киевской области зафиксировали 216 новых зараженных. Всего в столице инфицированы уже 28 090 человек, в области – 11 525 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 497 человек (+10 за сутки), вылечились 9961 пациентов (+168). Продолжают бороться с вирусом 17 632 инфицированных.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 13 октября, в Украине официально подтверждены 270 587 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5133 – обнаружены за прошедшие сутки.