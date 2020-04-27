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27 апреля • обновлено в 18:16
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В Киеве пенсионеры массово штурмовали банки и почту. Видео

1.5т
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В Киеве пенсионеры, несмотря на карантин и рекомендации оставаться дома, "штурмовали" банки и почту.

Как сказано в сюжете ТСН, очередь люди занимают еще на рассвете, за три часа до открытия учреждений.

Некоторые спешат заплатить за коммунальные услуги, а другие – получить обещанную доплату к пенсии в размере одной тысячи гривен.

По словам одной из пенсионерок, несмотря на то, что деньги можно получить на банковскую карту, она опасается мошенников и хочет лично забрать деньги.

"Одни же жулики, по телевизору ж показывают, как обворовывают людей с этими коммуналками, банками. Надо, чтобы бумагу мне дали в руки, что я заплатила, и я спокойна", – рассказала другая женщина.

В Украине проведут массовую индексацию пенсий в мае. О том, как и кому повысят выплаты в следующем месяце – читайте в материале OBOZREVATEL.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина Киев
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
11предлагаю не входить на этот ресурс с 20.00 сегодня 27.04 до 28.04. д0 20.00,за удаляемые коменты.аллилуйа
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Кияни Жизнь столицы

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