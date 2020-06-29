В Киеве количество зараженных коронавирусом приблизилось к 5 тысячам: свежая статистика

В Киеве по состоянию на утро 29 июня зафиксировали 4980 подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 45 жителей столицы.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

В то же время от коронавируса в городе умерли еще два человека. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Telegram.

"Друзья! Еще у 45 жителей Киева лабораторно подтвердили за минувшие сутки заболевание коронавирусом. Два человека скончались. На сегодня в столице уже 4980 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – написал он.

По словам Кличко, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 17 женщин в возрасте от 21 до 85 лет, 27 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет и трехлетняя девочка. Из них в больницы столицы госпитализировали шестерых больных, другие остались на самоизоляции, под контролем медиков.

"Выздоровели за минувшие сутки пять киевлян. Всего коронавирус преодолели 1552 жителя столицы", – отметил глава Киева.

Он также отметил, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе – 10, тогда как в Днепровском – семь, а в Соломенском, Оболонском и Голосеевском – по пять.

Пост Кличко Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 29 июня коронавирус в Украине выявлено у 43 628 человек. Из них у 646 пациентов болезнь подтвердилась за последние сутки.