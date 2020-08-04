В Киеве количество зараженных коронавирусом перешло отметку в 8,6 тысячи человек.

В Киеве по состоянию на 4 июля количество зараженных коронавирусом выросло до 8662 человек. За минувшие сутки заболевание обнаружили еще к 108 жителей столицы.

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Telegram. Он призвал людей не пренебрегать правилами, быть осознанными и осторожными.

"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки еще на 108 человек. Трое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 138 киевлян. На сегодня в столице уже 8662 подтвержденных случая заболевания COVID-19", – подчеркнул Кличко.

Статистика заболеваемости COVID-19 в Киеве Telegram/Виталий Кличко

По его словам, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 53 женщины в возрасте от 19 до 92 лет, 46 мужчин в возрасте 19 до 80 лет, а также шесть девочек от девяти до 13 лет, три мальчика от одного до 15 лет. В частности, речь и о четырех медиках. В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов.

"Выздоровели за минувшие сутки 50 пациентов. Всего коронавирус преодолели 3044 жителя Киева", – отметил мэр столицы.

Он также добавил, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 21, в Днепровском – 18, в Печерском и Святошинском районе – по 13.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине по состоянию на утро 4 августа было подтверждено 3877 случаев COVID-19. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 32 человек, впрочем, выздоровели – 49.