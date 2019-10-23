"А где полиция?" В Киеве мужчина в одиночку "эвакуировал" Lexus нарушителя. Видео

В среду, 23 октября, по улице Дмитровской, 92 в Киеве, водитель самостоятельно "эвакуировал" чужой Lexus, который перекрыл трамвайные пути.

Подтверждающее видео опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на кадрах видно, что мужчина присоединил тросом Lexus к своему Volkswagen и немного его передвинул.

В Киеве мужчина "эвакуировал" Lexus нарушителя Скриншот из видео

Пользователи в комментариях принялись обсуждать ситуацию.

"Разобрался за пару минут – людям нервы и время сохранил", "И трамваю путь освободил, и к лосяре заботливо отнесся. Порядочный человек!", "Если государство бездействует (полиция, например), то вот так и будет", "Надо было его набок положить!", "Скоро на переходах Lexus ставить начнут, им, хамоватым авантюристам, все можно", – написали в комментариях.

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее в Киеве женщина с нарушением припарковалась на зеленой зоне возле жилого комплекса и устроила скандал.

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