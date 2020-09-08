Более сотни работников КНП "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" не получили страховку после заражения COVID-19.

Об этом в Facebook написала нардеп "Европейской солидарности" Ирина Геращанко. Также она указала, что с марта этого года не выплачивали доплаты за работу с больными коронавирусом.

"С марта это медучреждение принимает всех ургентных больных, нуждающихся в срочных операциях, с инфарктом, аппендицитом, и параллельно подозрением на коронавирус. За это время более 50 инфицированных были прооперированы. И 107 работников – медики, медсестры, санитарки – были инфицированы. Ни один не получил страховку! А доплаты выплатили только за март!" – сообщила нардеп.

Также Геращенко добавила, что в больнице нет быстрых тестов, чтобы определить пациентов с подозрением на коронавирус.

В БСМП Киева 107 медработников с COVID-19 не получили страховку и доплаты, – Геращенко Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве состоянием на 8 сентября количество новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 – 235 человек. Всего в столице насчитывается 15 511 подтвержденных случаев заболевания.

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