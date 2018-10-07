Придется подождать: выяснилось, когда киевлянам включат отопление

Подключение жилых домов к отоплению в Киеве начнется с учетом температуры воздуха, которая должна опуститься до отметки минимум +8 градусов и держаться на таком уровне не менее трех дней.

Об этом в эфире телеканала "Киев" заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба администрации. По его словам, для города важно обеспечить комфортные условия домах, но и сделать так, чтобы киевляне не платили за отопление, когда на улице тепло.

"Мы посмотрели прогноз на следующую неделю, в течение которого видим 17-18 градусов тепла. Приемлемо платить за отопление 30 грн за квадратный метр, когда на улице такая температура? Многие киевляне думают, что нет", - сказал Пантелеев.

Он отметил, что город опирается на законодательство: в течение трех суток должна быть среднесуточная температура не выше +8 градусов.

Пантелеев уточнил, что город уже отработал мировое соглашение с НАК Нафтогаз, которое должно быть утверждено Хозяйственным судом Киева, и готово к получению энергоносителей и запуску тепла.

Отметим, согласно прогнозам синоптиков, указанные Пантелеевым погодные условия наступят примерно через две недели. До того времени в столице ожидается до +13 +17 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Киеве вновь перенесли сроки возвращение горячей воды.