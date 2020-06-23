На Киевщине выросло количество случаев COVID-19. Данные Минздрава

В Киевской области по состоянию на утро 23 июня зафиксировали 2285 подтвержденных случаев COVID-19.

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Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Еще 22 Июнь сообщалось о 2236 случаях коронавируса на территории области. То есть за сутки заболевание обнаружили у 49 человек.

"23 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 38 074 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1035 летальных, 16 956 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 833 новых случая. Всего проведено 580 814 тестирований методом ПЦР", – говорится в посте.

Статистика заболеваемости по всей Украине:

Винницкая область – 1690 случаев;

Волынская область – 1894 случая;

Днепропетровская область – 1049 случаев;

Донецкая область – 368 случаев;

Житомирская область – 1295 случаев;

Закарпатская область – 2291 случай;

Запорожская область – 555 случаев;

Ивано-Франковская область – 2091 случай;

Кировоградская область – 631 случай;

г. Киев – 4429 случаев;

Киевская область – 2285 случаев;

Львовская область – 4220 случаев;

Луганская область – 73 случая;

Николаевская область – 366 случаев;

Одесская область – 1333 случая;

Полтавская область – 296 случаев;

Ривненская область – 3038 случаев;

Сумская область – 263 случая;

Тернопольская область – 1744 случая;

Харьковская область – 1844 случая;

Херсонская область – 188 случаев;

Хмельницкая область – 622 случая;

Черновицкая область – 4419 случаев;

Черкасская область – 605 случаев;

Черниговская область – 485 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 июня в Центр поступило 1278 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 81 125.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на утро 23 июня зафиксировали 4429 случаев COVID-19.