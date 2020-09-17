Коронавирусом в Киеве заразились почти 400 человек за сутки

За минувшие сутки, 16 сентября, коронавирусом в Киеве заразились 379 человек.
Об этом свидетельствуют данные сайта РНБО. В Киевской области зафиксировали 135 новых зараженных.
Всего в Киеве инфицированы уже 18 449 человек, в области – 7342 зараженных.
За минувшие сутки больше всего больных COVID-19 в Украине обнаружили:
Харьковская область – 483
Тернопольская область – 390
Киев – 379
Одесская область – 325
Львовская область – 234
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро четверга, 17 сентября, в Украине официально подтверждены 166 244 случая коронавирусной инфекции. Из них 3584 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым "рекордом" по суточному приросту.