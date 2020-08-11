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Коронавирус снова ударил по Киеву: Кличко рассказал о 123 новых больных

Вероника Ковбасюк
Вероника Ковбасюк
Жизнь столицы
1,7 т.
Коронавирус снова ударил по Киеву

Коронавирус снова ударил по Киеву.

В Киеве количество случаев коронавируса по состоянию на 11 августа выросло до 9687. За минувшие сутки в столице обнаружили 123 новых зараженных.

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Telegram. Отметим, что 10 августа сообщалось только о 66 новых случаях COVID-19 в городе.

"Еще у 123 жителей столицы обнаружили коронавирус за минувшие сутки, 12 из них – дети. На сегодня в столице уже 9687 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – подчеркнул Кличко.

По его словам, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 54 женщины в возрасте от 19 до 78 лет, 57 мужчин в возрасте от 20 до 79 лет, а также восемь девочек от одного до 17 лет, четыре мальчика от четырех до 16 лет. В частности, речь о четырех медиках. В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов.

Данные по коронавирусу

Данные по коронавирусу Telegram/Кличко

"Выздоровели за сутки 33 больных COVID-19. Всего за период пандемии болезнь преодолели 3247 жителей Киева", – отметил Кличко.

Он также добавил, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 39, в Деснянском – 17, в Днепровском – 15.

Согласно статистике, которую опубликовал мэр, в столице коронавирус унес жизни 147 киевлян.

Пост Кличика

Пост Кличика Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине по состоянию на утро 11 августа подтверждено уже 4239 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 42 человек, выздоровели – только восемь, умер за это время один человек.

УкраинаКиевНовости Киева и Киевской области КоронавирусВиталий Кличко
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