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3 апреля • обновлено в 14:55
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/ Жизнь столицы

Кличко предупредил об опасности коронавируса во время празднования Пасхи в Киеве

2.2т
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Мэр Киева Виталий Кличко выразил опасения относительно последствий празднования Пасхи во время пандемии коронавируса COVID-19 жителями города и призвал их сделать это дома, не посещать места массового скопления людей.

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Об этом глава столицы Украины заявил во время брифинга 3 апреля, который транслировала КГГА на своем Youtube-канале. Он обратился к представителям всех религиозных конфессий и попросил их соблюдать ограничения и не проводить массовых мероприятий (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Скоро большой праздник Пасхи. И я как мэр столицы очень волнуюсь, с какими последствиями он состоится для жителей города, как может повлиять на ситуацию с распространением коронавируса в Киеве", – подчеркнул Кличко.

Кличко предупредил об опасности коронавируса во время празднования Пасхи в Киеве. Иллюстрация

Кличко предупредил об опасности коронавируса во время празднования Пасхи в Киеве. Иллюстрация

"Я понимаю, что Пасха – большой и светлый праздник, которого все ожидают. Праздник, когда идут в церковь. Когда собираются большим кругом друзей, когда ходят в гости. Но сейчас мы должны придерживаться ограничений! Для того, чтобы остановить распространение инфекции и быстрее смягчить, а затем и отменить эти ограничения. Я понимаю, как всем сложно и как все устали. Но надо выдержать и пройти через этот вызов. Здоровыми и без потерь", – отметил мэр Киева.

Кличко добавил, что уже обратился к представителям всех конфессий с призывом по возможности проводить службы онлайн, объяснять людям, почему коронавирус опасен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 12:00 пятницы, 3 апреля, от коронавируса COVID-19 умерли три человека. Всего было подтверждено 189 случаев заражения.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Пасха Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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