''Классическая рождественская картинка'': появился прогноз погоды на выходные в Киеве

В Киеве сильные морозы продержаться до 12 января, однако сухая погода сменится значительными осадками. Также ожидается усиление ветра.
11 января прогнозируется -10...-12 ночью и -8...-10 днем, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
"12 января ночью еще будет холодно, днем мороз ослабнет, будет идти снег. На Маланку (13 января. — Ред.) и Василия (14 января. — Ред.) — классическая рождественская картинка — небольшой мороз и будет летать снег. С 12 по 14 января ожидается сильный южно-западный ветер", — пояснила синоптик.
В Укргидрометцентре дали аналогичный прогноз на ближайшие дни. Так, в субботу и воскресенье прогнозируется -1...-3, а в понедельник — до 1 градуса тепла.
Иллюстрация
Pexels
На остальных территориях страны в разных областях ожидается мороз, снегопады, дожди, метели и гололед.
Погода в Киеве
Укргидрометцентр
Как писал OBOZREVATEL, народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. В конце января ожидается потепление и слякоть, а вот лето не очень жарким.
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