Киев выходит из карантина: что разрешено с 12 мая

В Киеве с вторника, 12 мая, стартует первый этап смягчения карантина, введенного в связи с пандемией COVID-19.

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И хотя столичные власти решили не открывать некоторые заведения, много общенациональных ограничений будут ослаблены или сняты вообще. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Киев с 12 мая ослабляет карантин

С 12 мая в Киеве начнут работать:

непродовольственные магазины общей площадью до 300 кв. м (кроме расположенных в ТРЦ, если нет отдельного входа с улицы): с требованием присутствия не более одного посетителя на 10 кв. м площади;

салоны красоты, косметологические кабинеты, парикмахерские и другие объекты бытового обслуживания населения в объектах площадью не более 300 кв. м (кроме расположенных в ТРЦ, если нет отдельного входа с улицы);

летние и сезонные открытые площадки кафе и ресторанов с соблюдением условий безопасности;

парки и скверы: группами не более двух человек или, если с детьми, – двое взрослых, двое детей (кроме многодетных семей – при этих условиях количество детей не ограничивается);

небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие): с соблюдением требования не более одног сотрудника 10 кв. и не более одного клиента на 10 кв. м;

адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы: с требованием не более 1 посетителя на 10 кв. м площади помещения;

автокинотеатры.

Киев с 12 мая ослабляет карантин

В КГГА подчеркивают, что разрешение на открытие действует при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты, соблюдения соответствующих требований к качеству продуктов и особых порядков проведения профилактических, противоэпидемических, в частности, дезинфекционных и других мероприятий.

Некоторым разрешили работать с ограничениями

Музеи и другие учреждения культуры могут восстанавливать работу с ограничениями, но без посетителей. При этом у них должны временно отстранить от работы лиц, подлежащих самоизоляции (старше 60 лет). Музеям под открытым небом и историко-культурным заповедникам разрешено принимать посетителей только после принятия соответствующего решения органом управления и соблюдая противоэпидемических ограничений.

Киев с 12 мая ослабляет карантин

Отметим, что остальные противоэпидемические ограничения в Киеве и области продолжают действовать.

Так, в общественных местах нужно быть в масках и соблюдать правила безопасности. Все еще запрещено передвижение группой более двух лиц, пребывание в общественных местах лиц до 14 лет без сопровождения родителей, а также находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, самовольно оставлять места обсервации и нарушать условия самоизоляции.

Киев с 12 мая ослабляет карантин

Остаются закрытыми в Киеве:

торгово-развлекательные центры;

детские и спортивные площадки;

бани, SPA салоны, кабинеты массажа, тату салоны и т. д.;

Добавим, что общественный транспорт на первом этапе смягчения карантина продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес все еще должен решить вопрос подвоза своих работников на работу. Метро же в столице откроется только по решению правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 11 мая, в Киеве после ослабления карантинных мер горожане вышли на пляжи и парки столицы.

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