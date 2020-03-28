Киев, в котором 27 марта было выявлено более полусотни случаев заражения коронавирусом COVID-19, уже много раз сталкивался с опасными болезнями, но город всегда преодолевал их. Например, в начале прошлого века самой большой угрозой была эпидемия холеры.

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Как написали "Факты", смотря на то, что главным источником распространения были человеческие выделения, а в Киеве существовали проблемы с канализацией, город сразу попал в зону риска (чтобы посмотреть, доскролльте до конца станицы).

Дело в том, что канализация столицы быстро оказалась перегруженной, ведь в тот период Киев активно рос. В результате дошло до того, что нечистоты начали просачиваться в Днепр. Хоть в городе и имелась муниципальная санитарная служба, а с 1896 года в Протасовом яру действовал Бактериологический институт, их возможности были ограничены, и начало холерной эпидемии в сентябре 1907-го застало людей врасплох.

"Холерные" корпуса в Александровской больнице в 1910 году Факты

Тогда были распространены призывы соблюдать правила гигиены и пить кипяченую воду, набирались новые санитарные врачи, создавалось место для дополнительных инфекционных коек, желающим предлагали бесплатную прививку от холеры. Но несмотря на это до конца года было зафиксировано 1091 заболевание холерой, при 389 смертных случаях (почти каждый третий).

Городские власти взялись за исправление ситуации. Например, была начата реконструкция канализационной сети, а еще поставлена задача максимально расширить добычу чистой артезианской воды.

Но летом 1908 года появились новые случаи заболеваний, и тогда было принято решение вообще закрыть доступ днепровской воды в водопровод. Единственным источником водоснабжения в Киеве стали артезианские скважины.

В то же время количество воды оказалось на первых порах настолько недостаточным. Поэтому, чтобы обеспечить жителей питьем, в городе установили временные чаны и бочки с кипяченой водой, а водопроводное общество постоянно вело бурение новых скважин.

Артезианское бурение в Киеве в начале ХХ века Факты

При полицейских участках были созданы пункты круглосуточного дежурства врачей с санитарными каретами для экстренной помощи. На железнодорожном вокзале и на пароходных пристанях постоянно наблюдали за теми, кто приезжал. Специальные служащие смотрели за чистотой на базарных площадях, дезинфекцией общественных уборных. На территории Александровской больницы появились три барака для больных холерой,а на улице Ново-Павловской (теперь ул. Владимира Винниченко) – санитарная станция с лабораторией.

На это все тратили много денег. Эти меры возмутили неких членов Городской думы, которые начали выступать против таких методов борьбы. Но уже в конце августа 1908 года Киев был официально объявлен "неблагополучным по холере". Тогда, несмотря на разногласия, Городская дума должна была выполнять требования специально созданной санитарно-исполнительной комиссии.

Результаты были видны сразу: по сравнению с предыдущим годом число умерших от холеры в Киеве уменьшилось в восемь раз.

Здание Городской думы на Крещатике в ХХ веке Факты

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