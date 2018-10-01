Аппетиты растут: как застройщики перекрывают украинцам кислород

Практически любое строительство в большом городе приковывает пристальное внимание жителей. Происходит это "благодаря" схемам бизнес-"оккупации", которые используют некоторые застройщики.

В предыдущей публикации OBOZREVATEL рассказывал, как компания, аффилированная с бывшим "регионалом", а ныне народным депутатом от группы "Возрождение" Владимиром Зубиком, планирует застроить участок возле Зверинецкого кладбища в Киеве. Сегодня речь пойдет о другой фирме из бизнес-империи нардепа, которая превратила в "свалку" зеленую зону в центре Печерска. Теперь там хотят втиснуть две высотки.

На Печерске планируется очередная застройка

"Забытая" земля

В 2004 году Киевсовет передал в аренду ООО "Городская строительная компания" (32162253) два участка на ул. Анри Барбюса, 5-б под строительство жилого дома со встроенными и пристроенными торгово-офисными помещениями и подземным паркингом. Площадь первого участка - 0,21 га (кадастровый номер 8000000000:79:009:0022), второго - 0,25 га (кадастровый номер 8000000000:79:009:0037).

Землю выделили, а строительство не ведется по сей день. В этом убедились журналисты OBOZREVATEL посетившие участки на Печерске.

Территория, где должно было вестись строительство

Поросшая бурьяном территория частично ограждена металлическим забором. Валяются бутылки, стулья, строительный мусор, стоит закрытый гаражный бокс... Ничто не указывает на то, что в течение 14 лет здесь велись работы.

Участок больше напоминает свалку

Отметим, что в соответствии с действующим законодательством, если на земельном участке, отданного под застройку, в течение трех лет не ведутся работы, право пользования прекращается. Но не в случае с "Городской строительной компанией". Договор с фирмой не только не был прекращен, но и продлен в 2009 г.

Вопрос, куда пропали городские службы, обязанные следить за соблюдением городского благоустройства? Почему не предпринимали мер? Слабо верится, что коммунальщики не знают о существовании "свалки" на Печерске.

Вместо сквера - "свечки"

Жители Печерска, задыхающиеся от тотальной застройки, просили власти сделать территорию местом общего пользования. На комиссии Киевсовета в 2016 г. даже был принят проект решения о предоставлении земельному участку на Анри Барбюса статуса сквера. Но дальше дело не пошло.

На запрос одного из депутатов департамент земельных ресурсов столичной госадминистрации сообщил, что земельные участки на ул. Анри Барбюса находятся под арестом.

Делом занимался следственный отдел Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области "по факту мошенничества неустановленными лицами при выделении и продаже земельных участков для строительства, эксплуатации и обслуживания жилых домов...".

Под арестом участок находился с 2012 по март 2016 года, пока СБУ не сняла его. В том же году "Городская строительная компания" возобновила договор аренды через суды (закончился в 2015 г.).

Стоит добавить, что Владимир Зубик, с которым связывают вышеупомянутую компанию, не только владелец строительной бизнес-империи, но и является членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства. Что, по мнению осведомленных людей, является неплохим подспорьем в "бизнесе".

Компании продлили договор аренды Госреестр имущественных прав на недвижимое имущество

На сегодняшний день на земельном участке по ул. Анри Барбюса "Городская строительная компания" собирается втиснуть два дома высотой 21 и 26 этажей. Что из этого выйдет, скоро узнаем.

ЖК "Стиль" на Печерске - проект компании "Интергал-Буд"

(Продолжение следует...)

Напомним, что в Вишневом местные жители объединились для борьбы с произволом застройщика, который, не имея на то законных оснований, на участке под парк пытается выстроить многоэтажные дома. А на улице Жилянской в Киеве застройщик откровенно "химичит" с документами при строительстве высотки.