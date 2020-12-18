Туменас и Молчанова продолжают захват рынка "Столичный", несмотря на запрет Минюста

Коллектив рынка "Столичный" в Киеве, предприниматели и арендаторы обратились к министру юстиции Денису Малюське с просьбой защитить предприятие от незаконных рейдерских действий в отношении предприятия.

Соответствующее заявление опубликовано на странице "Столичного" в Facebook. Коллектив рынка поблагодарил министра за быстрое реагирование и приостановление неправомерных действий "черных" рейдеров и сообщил о новой попытке захвата предприятия.

По информации предпринимателей, якобы состоялась очередная попытка незаконного вмешательства в государственный реестр о смене руководства предприятия. Изменения были внесены на основании поддельных документов государственным регистратором Гостомельского поселкового совета Киевской области Анатолием Заболотным и уже известным частным нотариусом Нино Барамией.

Также представители коллектива сообщили, что на данный момент ожидается силовой захват предприятия с помощью наемных "титушек".

Напомним, что рынок "Столичный" подвергся рейдерской атаке со стороны киевского застройщика Stolitsa Group известного бизнесмена Раймондаса Туменаса. По информации источников, он вернулся в Киев и лично координирует все процессы, связанные с захватом рынка.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Софиевской Борщаговке фермеры и предприниматели вышли на пикет против рейдерского захвата рынка "Столичный" со стороны владелицы компании-застройщика StolitsaGrouр Влады Молчановой.