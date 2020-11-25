Кличко сообщил, сколько коек в Киеве оборудованы подачей кислорода

Киев подготовил почти 4,5 тысячи коек в коммунальных медучреждениях для оказания помощи больным коронавирус, среди них 1639 коек с кислородом.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, отметив, что 1158 коек – с централизованной подачей, а 481 – с кислородными концентраторами.

По его словам, для увеличения коек с подачей кислорода из городского бюджета выделили почти 31 млн грн, еще более 5,5 млн грн предусмотрели на закупку кислородных концентраторов.

"Кроме того, госбюджет должен предоставить столице 64,3 миллиона на ремонт систем поставок кислорода и закупку концентраторов. Почти половину этих средств Киев уже получил, – уточнил мэр. – За счет денег города и госбюджета столица сможет до конца года увеличить количество коек с поставкой кислорода до более 3500. Это – 80% коечного фонда, определенного для приема больных коронавирус", – подчеркнул Кличко.

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