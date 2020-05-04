Главная Новости
4 мая • обновлено в 22:30
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

День Киева 2020 отменили из-за карантина: что известно

2.4т
Читать материал на украинском

В этом году День Киева, который выпадает на 31 мая, в столице не будут отмечать массовыми гуляньями из-за карантина в связи с распространением коронавируса COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом в комментарии журналисту OBOZREVATEL сообщила глава постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и информационной политики КГГА Виктория Муха.

"В этом году мы не сможем отпраздновать День Киева в последнее воскресенье мая так же масштабно, как и раньше. Сейчас мы обсуждаем, возможно, праздник пройдет в онлайн-формате и в виде флешмобов", – сказала Муха.

День Киева в 2018 году

День Киева в 2018 году

Фолк Украина

По ее словам, только 4 мая Кабмином было принято решение о продлении карантина до 22 мая, а в перечне послаблений нет разрешения на массовые мероприятия.

Киев

Киев

"Понятно, что решение о продлении карантина будут принимать уже в конце мая. И даже если его (Карантин. – Ред.) отменят, за столько короткое время мы не успеем подготовиться. Поэтому сейчас мы уже с департаментом культуры обсуждаем новые формы. Киевляне у нас креативные, так что мы придумаем, как отпраздновать", – подчеркнула Муха.

В День Киева всегда много народу на Андреевском спуске

В День Киева всегда много народу на Андреевском спуске

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 4 мая было зафиксировано 2388 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество увеличилось до 1535, а на территории области – до 853.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Петик Марина Петик
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Киев
Теги
карантин праздник
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
520
3
Смешно
3
Интересно
38
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 12331.

    Вылечились: 1619. Умерли: 303.

  • В мире заболели уже более 3,6 миллиона человек, погибли – более 250 тысяч.

  • В Украине продлили карантин до 22 мая, однако послабления начнутся с 11 мая.

  • В США объявили о начале массового лечения COVID-19 ремдесивиром.

  • Британия обвинила Россию в попытках украсть информацию о вакцине от COVID-19.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги