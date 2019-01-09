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Искали с Рождества: в центре Киеве ребенок совершил самоубийство

1.1тЧитать материал на украинском

Киевская полиция во дворе бизнес-центра обнаружила труп ребенка. Погибшим оказался 15-летний парень, который ушел из дома на Рождество и пропал.

Тело погибшего Романа Сухачева нашли по адресу улица Большая Житомирская, 24, передает "Информатор".

Очевидцы трагедии сообщили, что они увидели тело мальчика на земле и открытое окно на пятом этаже бизнес центра "Панорама". По неподтвержденной информации, он мог болеть аутизмом. Предварительная причина смерти – самоубийство.

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Прибывшие на место медики "скорой помощи" только констатировала смерть. На место приехали родители мальчика, которые опознали его.

По периметру происшествия работала следственно оперативная группа, детали происшествия выясняются.

В Киеве нашли труп подростка

В Киеве нашли труп подростка

Информатор

В Киеве нашли труп подростка

В Киеве нашли труп подростка

Информатор

В Киеве нашли труп подростка

В Киеве нашли труп подростка

Информатор

В Киеве нашли труп подростка

В Киеве нашли труп подростка

Информатор

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве мужчина совершил суицид после конфликта с подругой.

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