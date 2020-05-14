Метро в Киеве может быть открыто с 25 мая, только если столица будет соответствовать противоэпидемиологическим критериям, разработанным экспертами Министерства здравоохранения Украины.

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Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Степанов назвал условие открытия метро в Киеве

"Нами будут предоставлены довольно конкретные предложения относительно этапов выхода из карантина, которые будут утверждены постановлением правительства. Там учтены все без исключения критерии, по которым может открываться и городской транспорт, и метро", – отметил он.

По словам Степанова, если Киев будет отвечать этим критериям, то Минздрав не видит проблемы в открытии метро.

Он добавил, что критерии разрабатывали эпидемиологи и вирусологи, которые понимают, как именно нужно выходить из карантина.

"Если соответствует, то я не вижу в этом проблемы", – подчеркнул глава Минздрава.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что не нужно открывать метро 25 мая. По его словам, точная дата открытия будет озвучена до конца недели.

При этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утверждает, что в случае благоприятной эпидемиологической ситуации комплексное восстановление работы общественного транспорта возможно только в начале июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 мая мер Киева Виталий Кличко выступил с требованием к правительству о восстановлении работы метро в столице после окончания карантина, в частности, 25 мая.

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