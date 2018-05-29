В Киеве сожгли авто помощника нардепа: появились новые подробности

Во вторник, 29 мая, в Киеве помощнику народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука Станиславу Коломийцу подожгли автомобиль.

Вместе с его машиной сгорели еще два авто, стоявших по соседству.Также был слышен взрыв. Об этом инциденте сообщил сам Мосийчук на своей странице в Facebook.

Это произошло около 4:00 в Дарницком районе столицы по улице Григоренко, 36.

"Неизвестный сжег автомобиль моего помощника Станислава Коломийца. Согласно показаниям очевидцев, к стоянке, где было припарковано авто Стаса, подъехал мотороллер (или мотоцикл), водитель которого облил бензином машину, поджег ее, и поехал. Очень возмущает тот факт, что напротив стоянки был припаркован экипаж патрульной полиции, на чьих глазах и было совершено это преступление. Полицейские вызвали пожарных и следственно-оперативную группу, но почему-то не совершили никаких действий для задержания преступника. В результате пожара сгорела не только застрахованная машина Стаса, но и две машины, припаркованные по соседству", — написал нардеп.

Сам Коломиец выразил сожаление, что вместе с его авто сгорели еще две машины. И пригрозил: "Возмездие придет!".

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС г. Киева, пожар возник в автомобиле BMW X5 и распространился на соседние машины Mitsubishi Outlander и Renault Scenic.

В пресс-службе полиции Киева подтвердили предварительную информацию об умышленном поджоге и отметили, что в результате ЧП три автомобиля сгорели полностью.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкции предусматривают лишение свободы сроком до 15 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 23 мая журналисту одного из телеканалов подожгли машину и оставили на лобовом стекле 3 гривны.