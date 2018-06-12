Внезапно взбесился: под Киевом пес отгрыз хозяйке кисти рук

В Ирпене Киевской области стаффордширский терьер неожиданно набросился на свою хозяйку и покусал ее, в результате чего ей ампутировали кости рук.
Трагедия произошла поздно вечером 9 июня на территории одного из частных домовладений, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.
"На момент прибытия полицейских соседям удалось закрыть разъяренное животное в комнате дома. Чтобы успокоить собаку, работники полиции вызвали спецслужбу зоозащитников. После введения нескольких доз транквилизаторов терьера отвезли в ветеринарную клинику. В тяжелом состоянии женщина была доставлена в больницу", - сказано в сообщении.
По информации СМИ, женщина получила очень серьезные повреждения - у нее травматическая ампутация кистей обеих рук. Кроме того, она в результате нападения собаки получила еще и рваные раны лица.
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