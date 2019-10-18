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18 октября • обновлено в 17:49
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/ Криминал

В военном госпитале Киева умер травмированный при странных обстоятельствах солдат

1.6т Читать материал на украинском

В Киеве в военном госпитале умер солдат срочной службы, которого 13 октября доставили из танкового учебного центра "Десна" (Черниговская область).

В соответственных документах было указано, что он получил тяжелую черепно-мозговую травму "при падении на лестничном пролете в своей части". Об этом "Страна" узнала из собственных источников в военном госпитале.

Врачи медучреждения не смогли спасти парня, и 17 октября он умер. Солдату 14 октября исполнилось 25 лет.

В военном госпитале Киева умер травмированный при странных обстоятельствах солдат

В военном госпитале Киева умер травмированный при странных обстоятельствах солдат

Источники издания в госпитале предположили, что причиной травм могли стать неуставные отношение или "дедовщина".

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Полиция столицы завела уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (Умышленное убийство).

Как сообщал OBOZREVATEL, в госпитале Львова во вторник, 15 октября, умер украинский военнослужащий Александр Воробей. Он получил ранение на Донбассе 27 сентября, после перенес операцию в Харькове.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Очевидно, что российские оккупанты проникли в часть и столкнули с лестницы. Перемирие отменяется.
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Соболезную … к огромному сожалению лестница стала причиной того что 25-ти летний солдат не стал героем Украины убившим украинских детей стариков и мирного населения как он этого хотел …. и да первый раз слышу что свинарник имеет несколько этажей - во всеммире это одноэтажные здания - украинцам надо пересмотреть архитектуру своих свинарников ...
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70rus xxx
70rus xxx
Думаю,всем все понятно.
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