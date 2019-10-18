В Киеве в военном госпитале умер солдат срочной службы, которого 13 октября доставили из танкового учебного центра "Десна" (Черниговская область).

В соответственных документах было указано, что он получил тяжелую черепно-мозговую травму "при падении на лестничном пролете в своей части". Об этом "Страна" узнала из собственных источников в военном госпитале.

Врачи медучреждения не смогли спасти парня, и 17 октября он умер. Солдату 14 октября исполнилось 25 лет.

В военном госпитале Киева умер травмированный при странных обстоятельствах солдат

Источники издания в госпитале предположили, что причиной травм могли стать неуставные отношение или "дедовщина".

Полиция столицы завела уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (Умышленное убийство).

Как сообщал OBOZREVATEL, в госпитале Львова во вторник, 15 октября, умер украинский военнослужащий Александр Воробей. Он получил ранение на Донбассе 27 сентября, после перенес операцию в Харькове.

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