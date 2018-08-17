В Киеве таксист устроил смертельное ДТП: первые фото с места ЧП

В Святошинском районе Киева в ночь на 17 августа водитель такси не справился с управлением и влетел в бетонное ограждение. От полученных травм пассажирка скончалась, у самого водителя — незначительные повреждения.

ДТП произошло на пр. Леся Курбаса. По предварительным данным, водитель такси Opel на еврономерах находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киеве.

"37-летний водитель, двигаясь по направлению бульвару Вацлава Гавела, не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части, где столкнулся с бетонным ограждением моста", — рассказали правоохранители.

kyiv.npu.gov.ua

Facebook "Киев Оперативный"

Facebook "Киев Оперативный"

На странице dtp.kiev.ua в Facebook также отметили, что женщина сидела на заднем сидении, но не была пристегнута.

Facebook "Киев Оперативный"

Как писал OBOZREVATEL, в Тернополе таксист с маленьким ребенком в салоне авто создал аварийную ситуацию, а потом устроил перебранку с другими участниками дорожного движения.