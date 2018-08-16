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"На кол его": в Тернополе таксиста с ребенком поймали на злостном нарушении ПДД

10.3тЧитать новость на украинском

В Тернополе таксиста, который вез пассажиров, поймали на злостном нарушении ПДД. Водитель создал аварийную ситуацию, и весьма агрессивно отреагировал на замечание.

Отмечается, что в машине был малолетний ребенок. Видео опубликовали в сообществе "Автобыдло Тернополь".

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"Ул. Дивоча, грубое нарушение правил таксистом службы 549 (позывной 477), проезд "против шерсти" с пассажирами в том числе с малолетним ребенком. На замечание услышал только хамство и агрессию от водителя", - подписал видео автор.

Пользователей сети возмутило такое поведение таксиста.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Мелитополе (Запорожская область) сняли на видео бездействие местных полицейских на дороге. Так, машина, которая двигалась по проезжей части, не реагировала на красный цвет светофора, а также подрезала другие транспортные средства. Полицейские не проявили никакой реакции на нарушения правил дорожного движения.

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