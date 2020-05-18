В Киеве в ночь на 18 мая произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции и такси Uber.

Авария случилась на перекрестке улиц Луговая и Автозаводская в Оболонском районе города. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В сети отметили, что патрульные были на авто марки Mitsubishi, а водитель такси – на Chevrolet.

В Киеве произошло ДТП с участием полиции и такси Uber

"Судя по видео с камер, которые уже просмотрели патрульные, водитель такси пытался повернуть на запрещенный сигнал светофора. Однако, не все так однозначно, и, скорее всего, вина в этом ДТП будет обоюдной", – говорится в посте.

В Киеве произошло ДТП с участием полиции и такси Uber

В Киеве произошло ДТП с участием полиции и такси Uber

В Киеве произошло ДТП с участием полиции и такси Uber

Как сообщал OBOZREVATEL, на Житомирской трассе в Киевской области 15 мая наблюдалось непонятное задымление и произошло восемь ДТП. Некоторые – с пострадавшими.

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