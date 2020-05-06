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7 мая • обновлено в 01:24
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/ Криминал

В Киеве на Троещине из автомата обстреляли рынок: пули попали в жилые дома. Фото и видео

1.4т
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В Киеве на Троещине из автомата обстреляли продуктовый рынок, в результате чего повреждены жилые дома и припаркованные рядом автомобили.

Это уже четвертый подобный случай, связанный с рынком. Жертв чудом удалось избежать, сообщает ТСН (чтобы посмотреть все фото и видео, проскролльте новость до конца).

На Троещине из автомата обстреляли рынок: пули попали в жилые дома

На Троещине из автомата обстреляли рынок: пули попали в жилые дома

Кадр ТСН

Один из жителей района, в чью квартиру попали две пули из автомата "Калашникова", рассказал, что инцидент произошел в третьем часу ночи 6 мая.

"Она как-то пошла по касательной, не понимаю как. Но пулю эксперты из райотдела забрали. Моя жена теперь боится выходить с ребенком на улицу", – отметил Андрей.

На Троещине из автомата обстреляли рынок: пули попали в жилые дома

На Троещине из автомата обстреляли рынок: пули попали в жилые дома

Кадр ТСН

Также несколько пуль попали в припаркованные рядом с домом автомобили. Также пулевые отверстия почти в каждой витрине магазинов.

"У нас "Чикаго" продолжается уже девятый месяц. Плюс минус от ста тысяч гривен. Все рекламы, все стекла", – рассказал мужчина.

На Троещине из автомата обстреляли рынок: пули попали в жилые дома

На Троещине из автомата обстреляли рынок: пули попали в жилые дома

Кадр ТСН

По словам работника рынка, злоумышленник выпустил автоматную очередь по киоскам и скрылся. Пули разлетелись в разные стороны.

В полиции уточнили, что собранные доказательства уже направлены на экспертизу.

На Троещине из автомата обстреляли рынок: пули попали в жилые дома

На Троещине из автомата обстреляли рынок: пули попали в жилые дома

Кадр ТСН

"Сейчас правоохранители рассматривают две версии, а точнее даже три", – рассказала прес-офицер Деснянского управления полиции Наталья Федоровская.

Она уточнила, что как только будут результаты экспертизы, злоумышленников задержат.

На Троещине из автомата обстреляли рынок: пули попали в жилые дома

На Троещине из автомата обстреляли рынок: пули попали в жилые дома

Кадр ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, на рынке "Троещина" банда путем шантажа "выбивает дань" с владельцев лавок. Злоумышленники требуют по 10 тысяч долларов с каждой точки "за спокойствие".

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
рынок Троещина стрельба
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Morozov Nicolay
Morozov Nicolay
"Сейчас правоохранители рассматривают две версии, а точнее даже три" Молодцы!
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Кияни Криминал

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