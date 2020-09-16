Появилось видео момента смертельного ДТП с мотоциклом в Киеве

В Киеве на проспекте Любомира Гузара произошло смертельное ДТП, в котором погибли пешеход, водитель и пассажир мотоцикла Yamaha. Появилось видео момента аварии.

Кадры, снятые регистратором припаркованного авто, выложил Telegram-канал "Киев сейчас". Мотоцикл сбил пешехода, который, по предварительной информации, переходил дорогу в неположенном месте.

На кадрах видно, что мотоциклист пронесся по проезжей части на большой скорости.

От столкновения мужчина-пешеход и пассажир мотоцикла погибли на месте происшествия. Водитель мотоцикла скончался в карете скорой помощи.

Известно, что погибшему водителю было 23 года, его пассажиру – 21, пешеходу – 55 лет. Полиция расследует ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на пересечении проспекта Леся Курбаса и проспекта Вацлава Гавела мотоциклист сбил двух пешеходов.

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