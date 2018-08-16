В Киеве посреди дороги произошла стрельба: появились первые фото

В Шевченковском районе Киева 16 августа между водителем автобуса №47 и мотоциклистом возник конфликт, переросший в стрельбу. По словам очевидцев, огонь открыл владелец мотоцикла.

Инцидент произошел на улице Щербаковского, неподалеку от станции метро "Нивки". Не поделив между собой проезжую часть, два участника дорожного движения начали перебранку, которая превратилась в драку, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Киеве.

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Однако на избиении мотоциклист не остановился и достал оружие. Свидетели утверждают, что он совершил несколько выстрелов.

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Потерпевшего водителя с телесными повреждениями госпитализировали, а стрелка — доставили в полицию. Им оказался 30-летний житель Киевской области. За содеянное задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.

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Как писал OBOZREVATEL, 15 августа в Деснянском районе Киева в ходе драки возле рынка неизвестные открыли стрельбу. С места происшествия с ранениями госпитализировали двоих пострадавших.