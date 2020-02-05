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7 февраля • обновлено в 07:56
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/ Криминал

"Фото Гитлера в разных образах": суд принял новое решение по Антоненко

7.1т
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Печерский районный суд города Киева оставил подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко (Riffmaster) под стражей до 4 апреля.

Соответствующее решение было принято на заседании 5 февраля. Об этом сообщило издание "Цензор.нет". Мера пресечения может быть обжалована (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Адвокат Антоненко просил добавить к материалам данные о росте человека, который был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Впрочем, прокурор заверил, что экспертиза роста самого музыканта не проводилась. К материалам дела не добавили данные, о которых говорила защиту.

Суд принял новое решение в отношении подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

Суд принял новое решение в отношении подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

Прокурор также настаивал на обоснованности подозрения Антоненко. Он вспомнил об "изъятой одежде с принтами", а также постах с изображениями Адольфа Гитлера "в разных образах" на странице музыканта в Facebook. Защита подозреваемого же ответила, что необходима экспертиза для того, чтобы доказать, что Дед Мороз на снимке – Гитлер.

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Сам Антоненко обратил внимание на свою бороду на следующий день после убийства Шеремета и бороду подозреваемого с камер. Он еще раз рассказал о том, откуда у него взялся корпус МОН. Ветеран АТО подчеркнул, что навыков спецназовца нет, ведь он – штаб-сержант, работал в в пресс-службе подразделения, занимался морально-психологическим обеспечением бойцов. Взять на поруки Антоненко были готовы многие.

Снимки с заседания по делу убийства Шеремета

Снимки с заседания по делу убийства Шеремета

Цензор.нет

Пост Антоненко в сети

Пост Антоненко в сети

Цензор.нет

Снимки с заседания по делу убийства Шеремета

Снимки с заседания по делу убийства Шеремета

Цензор.нет

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Журналист Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он был, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

  • 12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

  • Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и ветерану АТО Антоненко (Riffmaster), волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.

  • Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что, чтобы передать в суд дело по обвинению подозреваемых в исполнении и организации убийства Шеремета, необходимо собрать дополнительные доказательства. Поскольку тех, что есть сейчас, недостаточно.

  • Заместитель генерального прокурора Украины 3 февраля продолжил досудебное расследование в уголовном производстве по делу об убийстве Шеремета на срок до четырех месяцев.

  • Печерский районный суд города Киеве 4 февраля устроил параллельное рассмотрение в отношении подозреваемых в убийстве Шеремета Дугарь и Антоненко.

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Читайте все новости по теме "Убийство Павла Шеремета" на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Темы
Убийство Павла Шеремета Новости Киева и Киевской области
Персоны
Павел Шеремет Андрей Антоненко (Riffmaster)
Место
Украина Киев
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Люлька Андрій
Люлька Андрій
Вони там всі трохи того.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Пожизненные брехуны, без чести и достоинства: типа это не гитлер, это дед мороз, типа великий ветеран, а в итоге штаб-сержант, писарь одним словом.
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семенов Александр
семенов Александр
Ну подумаешь, ну убил там одного журналсита. вы что не знаете что настоящий патрыот может убить десять журналистов,
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