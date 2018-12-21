''Били ногами беременную'': в Киеве полицейских обвинили в попытке изнасилования

В Киеве женщины обвинили сотрудников полиции, охранявших метро, в попытке изнасилования и в избиении.

Об этом сообщают "Факты" со ссылкой на заявление адвоката Светланы Оснач, которая удалила соответствующий пост со своей страницы в Facebook.

"20 декабря, в День милиции, который обычно наши правоохранители отмечают громко, мою клиентку и ее родственниц незаконно задержали на станции метрополитена, завели в комнату, раздели до трусов, угрожали изнасилованием. А потом, не добившись взаимности, один из руководителей уголовного розыска Нацполиции в метрополитене, будучи пьяным, жестко избил девушек дубинкой, бил ногами в живот беременную со словами, что он наведет порядок в метрополитене", – сказано в сообщении.

По словам адвоката, после указанного инцидента девушек якобы "выбросили на улицу, заставив некоторых из них написать расписку об отсутствии претензий к ним". Позже она также уточнила, что сведения о совершении преступления внесены в Единый реестр досудебный расследований.

"Факты"

В издании также отмечают, что среди избитых оказались две беременные женщины. У одной из них – угроза выкидыша, а вторую направили к нейрохирургу.

"Существуют две версии произошедшего. По одной, пьяные полицейские после застолья решили развлечься сексом. Возле метро "Политехнический институт" они нашли четырех девушек, завели их в служебное помещение в здании метрополитена и там пытались силой склонить к интиму. По другой версии, полиция по заявлению пассажиров метро задержала четырех цыганок, якобы обворовывавших граждан. Опросив их и не установив причастности к кражам, женщин отпустили. А избили их уже позже — мужья. Какая из версий истинная, выясняют правоохранители", – отметили в издании.

"Факты"

В пресс-службе полиции Киеве прокомментировали инцидент с избиением женщин. Уточняется, что об этом проинформированы сотрудники управления внутренней безопасности, инспекции по личному составу. Материалы проверки будут направлены в Государственный бюро расследований.

"Как только правоохранители получили сообщение о том, что сотрудники полиции на станции метрополитена избили женщин, начальник полиции Киева Андрей Крищенко для объективной проверки этой информации назначил служебное расследование. Эту информацию также передано в Киевское управление внутренней безопасности Национальной полиции Украины. Вывод служебного расследования будет направлен в Государственное бюро расследований для принятия процессуального решения", – сказано в сообщении.

"Факты"

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 декабря также стало известно, что сотрудник полиции напал на 12-летнюю девочку, отобрав у нее телефон.