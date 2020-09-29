COVID-19 в Киеве заболели еще более 400 человек. Статистика

По состоянию на утро 29 сентября в Киеве зафиксировано 416 новых случаев COVID-19 за сутки.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО. С начала эпидемии в Киеве выздоровели 6505 человек, умерли – 373 (четверо за минувшие сутки). Всего в Киеве подтверждено 22 559 случаев COVID-19.

В Киевской области зафиксировано 8996 случаев COVID-19 (142 новых случая за сутки). От начала эпидемии выздоровели 5365 человек, умерли 173 человека.

Отметим, всего в Украине по состоянию на 29 сентября официально подтверждено 204 932 случая коронавирусной инфекции. Из них 3627 – обнаружены за минувшие сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 28 сентября в Украине начало действовать новое карантинное зонирования в регионах. Согласно обновленному списку, Киев перешел в "желтую" зону. Города Тернополь и Бережаны оказались в "красной".