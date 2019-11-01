Все в фекалиях: в Киеве женщина покинула в арендованной квартире 40 кошек и собаку

В Киеве жительница города Ольга Переверзева оставила в арендованной однокомнатной квартире 40 кошек и собаку, а также не оплатила владелице все долги. Животные справляли нужду прямо на пол, а также рожали детенышей.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Владелица квартиры Татьяна в чистом помещении была еще весной. Тогда она увидела лишь пять кошек и просила отдать их в приют.

Вместо этого женщина получила неоплаченные долги за квартиру, а также потеряла связь с жительницей. Татьяна решила зайти в квартиру сама и увидела десятки брошенных кошек.

В Киеве женщина покинула в арендованной квартире 40 кошек и собаку

Позже она вместе с волонтерами выяснила, что в доме был еще собака – Дружок. Все животные были худыми, истощенными и испуганными. В собственных экскрементах они сидели месяцами, коты еще и плодили детенышей.

Животных после осмотра ветеринаров отдали на передержку киевлянам. А 15 из них забрала хозяйка квартиры.

В помещении, которое снимала Переверзева, осталась разбросанной одежда, все было покрыто фекалиями и мухами. Орендаторка убеждала, что животных покинула не она.

Также владелице квартиры удалось поговорить с парнем бывшей жительницы – он просил решить все без ссор. Впрочем, если мирно договориться не удастся, Татьяна потребует возмещения уже через суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве женщина два года собирала в однокомнатной квартире бутылки, одежду и пищевые отходы, из-за чего в подъезде появились тараканы, клопы и опарыши.

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