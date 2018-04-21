Ловили пятеро: в Киеве кот "захватил" колбасный отдел в супермаркете

В Киеве в одном из филиалов сети продуктовых магазинов бродячий кот проник в колбасный отдел и пытался продегустировать провиант.

О необычном инциденте рассказывается на странице группы Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

"Командой спасения животных в одном из филиалов сети продуктовых магазинов выполнен отлов проникшего и поселившегося там за морозильной установкой злодея, который пытался дегустировать провиант", - сказано в сообщении.

"Эвакуацию" проводили пять человек.

"Очень надеемся, что рецидива у серого прекрасного свободолюбивого кота в другом магазине не случится, т.к. не все представители торговли так добры, чтобы гуманно справляться с подобными поползновениями на их ассортимент", - заявили спасатели.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве на Оболонском проспекте, 16в волонтеры спасли кота, который упал в вентиляционную шахту.