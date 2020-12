Бессимптомный коронавирус может иметь опасные последствия, – врач

Бессимптомное течение коронавирусной инфекции может вызвать ряд опасных осложнений.

Об этом в интервью "Главкому" заявила главный врач киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан. Также новым вирусом можно заразиться повторно, сказала она.

По словам врача, у пациентов, переболеваших COVID-19 бессимптомно, могут быть инфаркты и другие осложнения.

"...мы видим статьи о том, что некоторые из тех, кто бессимптомно перенес эту болезнь, через месяц наблюдают миокардиты, у кого-то страшные головные боли или подагра, а в других – проблемы с почками", – уточнила врач.

По поводу повторного заражения, Мостепан считает, что это может быть ответом иммунной системы человека.

"Мы видели несколько случаев, когда больной как будто выздоровел, но через три недели снова заболел. А были люди, которые в мае переболели, а сейчас снова болеют", – сказала она.

По ее словам, причины этого явления еще изучаются, поскольку коронавирусная болезнь еще достаточно нова.

Ранее главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пища с большим содержанием углеводов, особенно сладости, может вызвать более тяжелое течение коронавирусной болезни, поскольку сгущает кровь.

По его словам, больным COVID-19 необходимо правильно организовывать свой режим питания: как можно меньше углеводов, особенно сладких.

Коронавирус способствует образованию тромбов, поэтому многим больным врачи прописывают препараты, которые разжижают кровь, отметил Ляшко. Кроме того, люди с сахарным диабетом находятся в "коронавирусной" группе риска, сказал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что по результатам исследований американских ученых, непривитых от гриппа пациентов с коронавирусом чаще госпитализировали, чем привитых.

Работу Флоридского университета (США) опубликовали в научном журнале Journal of the American Board of Family Medicine. Были изучены данные более двух тысяч совершеннолетних пациентов, зараженных коронавирусом, с учетом возраста, пола, расы, сопутствующих заболеваний и наличия прививки от гриппа.