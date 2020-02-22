Российская актриса театра и кино, звезда сериала "Граница. Таежный роман" Ольга Будина 22 февраля отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 45 лет. В связи с этим OBOZREVATEL решил выяснить, куда исчезла, как сейчас выглядит и чем занимается актриса (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Ольга Будина кадр сериала "Таежный роман"

Ольга Будина родилась 22 февраля 1975 года в Москве. Окончила Высшее театральное училище имени Щукина.

Первой серьезной ролью в кино Ольги Будиной стала роль великой княжны Анастасии Николаевны в фильме Глеба Панфилова "Романовы. Венценосная семья", которую она сыграла, будучи студенткой четвертого курса.

В 2000 году Ольга Будина прославилась на всю Россию – после выхода на экраны сериала "Граница. Таежный роман", где она сыграла Марину, жену циничного капитана Никиты, влюбившуюся в молодого лейтенанта Ивана (Марат Башаров).

Ольга Будина и Алексей Гуськов кадр сериала "Таежный роман"

Ольга Будина и Марат Башаров кадр сериала "Таежный роман"

После "Таежного романа" Ольга Будина снялась еще во многих фильмах и сериалах: "Идиот" (2003), "Баязет" (2003), "Московская сага" (2004) и "Синдром Феникса" (2009) и другие.

Также она выступила ведущей нескольких проектов на телевидении России, а в Украине была участницей шоу "Зірка+Зірка" в 2010 году на канале "1+1".

Что касается личной жизни артистки, в 2004 году Ольга Будина вышла замуж за предпринимателя Александра Наумова, который был намного старше ее.

В конце 2004 года у них родился сын Наум. Через пару лет брак распался: Александр ушел к другой женщине в 2006 году.

Ольга Будина кадр фильма "Идиот"

Сейчас актриса гордится тем, что самостоятельно воспитывает сына и сама заработала на все необходимое для семьи.

В последнее время Ольга Будина редко появляется на экранах. Она отказалась от съемок во многих телепроектах и сериалах. Известно, что актриса занимается развитием музыкальной группы "Цвет граната", а также благотворительностью.

В 2014 году актриса заметно поправилась. Ольга объясняла в интервью, что всегда была склонна к полноте. И если возникала проблема с лишними килограммами, актриса просто добавляла в рацион белокочанную, брюссельскую и цветную капусты. При таком питании вес быстро приходил в норму. При этом Ольга Будина уверена, что внутреннее ощущение гармонии лучше сказывается на внешнем виде женщины, чем любая диета.

Ольга Будина instagram.com/olgabudina_page

Ольга Будина instagram.com/olgabudina_page

Ольга Будина instagram.com/olgabudina_page

Ольга Будина instagram.com/olgabudina_page

Ольга Будина instagram.com/olgabudina_page

Ольга Будина instagram.com/olgabudina_page

Ольга Будина instagram.com/olgabudina_page

Ольга Будина instagram.com/olgabudina_page

Как писал ранее OBOZREVATEL, звезда сериала "Таежный роман" и многих других фильмов актер Марат Башаров развелся с женой после ее избиения.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!