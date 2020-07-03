В Украине состоится премьера новой турецкой мелодрамы "Женщина": где смотреть онлайн

В Украине покажут новый турецкий сериал "Женщина" о судьбе главной героини Бахар, которая теряет дорогого человека и больше всего стремится узнать, кто разрушил ее счастье.

Премьера состоится на телеканале 1+1. Об этом сообщила пресс-служба канала.

О чем сериал "Женщина"

Сериал "Женщина" Пресс-служба 1+1

В центре сюжета мелодрамы – история молодой и сильной женщины Бахар, жизнь которой в один день навсегда меняется. При неизвестных обстоятельствах погибает ее любимый муж Сарп, и Бахар остается одна с двумя детьми – дочерью Нисан и сыном Доруком.

Женщина собственными силами пытается отыскать правду о смерти мужа и узнает, что с ней хочет встретиться родная мать, которая бросила ее 20 лет назад, когда Бахар была еще ребенком.

Сериал "Женщина" Пресс-служба 1+1

Главные роли в сериале исполняют актеры Озге Озпиринчджи (Бахар), Джанер Джиндорук (Сарп), Шериф Эрол, Кубра Сузгун и другие.

Точная дата премьеры пока неизвестна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на украинском телевидении впервые официально показали романтический турецкий сериал "Ветер любви" (в России транслировался под названием "Ветреный"). Лента ранее была презентована более, чем в десятке стран по всему миру и завоевала любовь миллионов телезрителей. В Украине показ "Ветра любви" также стал сенсацией.