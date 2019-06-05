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Стало известно о головокружительном успехе сериала "Чернобыль"

1.1тЧитать материал на украинском

"Чернобыль" от HBO возглавил рейтинг самых лучших сериалов всех времен на сайте IMDb.

Он набрал 9,7 баллов из 10, обогнав ленты "Планета Земля 2", "Братья по оружию", "Планетя Земля", "Во все тяжкие", "Игра престолов", "Прослушка" и другие.

Стало известно о головокружительном успехе сериала "Чернобыль"
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Что примечательно, популярность сериала с каждым днем увеличивается. "Чернобыль" на момент написания материала имел 1348 отзывов. Критики и зрители оставили положительные рецензии, отметив умеренную вольность в отношении задокументированных фактов.

Стало известно о головокружительном успехе сериала "Чернобыль"

Стало известно о головокружительном успехе сериала "Чернобыль"

Кадр из сериала "Чернобыль" от НВО

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Чернобыльсериалрейтинг
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