Стало известно о головокружительном успехе сериала "Чернобыль"

"Чернобыль" от HBO возглавил рейтинг самых лучших сериалов всех времен на сайте IMDb.
Он набрал 9,7 баллов из 10, обогнав ленты "Планета Земля 2", "Братья по оружию", "Планетя Земля", "Во все тяжкие", "Игра престолов", "Прослушка" и другие.
Что примечательно, популярность сериала с каждым днем увеличивается. "Чернобыль" на момент написания материала имел 1348 отзывов. Критики и зрители оставили положительные рецензии, отметив умеренную вольность в отношении задокументированных фактов.
Кадр из сериала "Чернобыль" от НВО
Как сообщал OBOZREVATEL:
Первая серия сериала "Чернобыль" вышла 6 мая 2019. Далее эпизоды выходили по понедельникам. Всего в сериале 5 серий.
Выход четвертой серии спровоцировал ряд скандалов, в частности, в России взбесились из-за правды HBO о Голодоморе.
Украинский драматург Павла Арье заявил, что создатели ленты в четвертой серии использовали монолог персонажа из его пьесы.
На это в НВО ответили, что в глаза не видели пьесу драматурга.
Также картину назвали "фильмом о спасении шкур, а не душ" и уличили в многочисленных киноляпах и вранье.
В связи с популярностью сериала в Украине заявили, что это может привлечь туристов со всего мира, что позитивно повлияет на украинскую экономику.
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