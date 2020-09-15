Сериал 'І будуть люди' покорил украинцев: о чем он и где смотреть все серии онлайн

На телеканале СТБ в понедельник, 14 сентября состоялась премьера исторического сериала "І будуть люди" .В центре сюжета история, которая разворачивается на Полтавщине в период с 1901 по 1932 годы.

"І будуть люди" – семейная сага по мотивам романа Анатолия Димарова. Автор сценария – Татьяна Гнедаш. OBOZREVATEL предлагает подробнее ознакомиться с сюжетом ленты и рассказывает, где смотреть все серии онлайн (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

О чем расскажет сериал "І будуть люди"

В каждом эпизоде картины через призму жизни обычных людей демонстрируются турбулентные этапы 20 века: первая мировая война, революция, приход советской власти. Каждый из героев по-своему встретил эти изменения, с точки зрения своей правды, но всех их объединяло одно – желание жить, любить и найти свое место в новом измерении истории.

В сериале акцентируется внимание на страстной любви и ценности человеческой жизни, а также проводится параллель между современными людьми и теми, кто жил сто лет назад.

Когда выходят новые серии "І будуть люди"

Всего на экранах зрителю покажут 12 эпизодов, каждый из них рассказывает отдельную историю. В центре сюжета – 12 основных героев и 12 непересекающихся судеб.

Сериал "І будуть люди" выходит на канале СТБ по будням, с понедельника по четверг в 20:15. Ежедневно транслируется по 2 эпизода. Заключительные серии покажут во вторник, 22 сентября.

Кто снимался в сериале "І будуть люди":

Остап Дзядек

Акмал Гурезов

Елена Борозенец

Екатерина Григоренко

Виктор Жданов

Константин Темляк

Александр Пискунов

Александр Мавриць

Макар Тихомиров

Анна Тамбова

Виталий Ажнов

Алина Костюкова

Игорь Колтовский и другие.

"І будуть люди" 1 серия от 14.09.2020: смотреть онлайн и краткое содержание

Свирид и Елена: замуж за нелюбимого

Действие начинается в украинском селе в Полтавской области. Свирид только взял себе новую жену. Мужчина радуется: наконец будет хозяйка в доме – его предыдущая жена умерла от туберкулеза. Свирид уже в возрасте, у него есть взрослый сын Оксен. Молоденькая девушка Лена не подходит ему по возрасту, однако зажиточный мужчина засыпал тетушку невесты подарками и та согласилась "пристроить племянницу в хорошие руки". К тому же Елена – сирота без гроша за душой.

Свирид привез молодую жену домой и познакомил с сыном. Постаревший мужчина не может насытиться Еленой, не обращая внимания на ее отвращение и боль. В селе ходят слухи, що Свирид взял себе новую жену, не сыграв свадьбы, потому что выбрал некрасивую девушку.

Позже Свирид нанимает работника Василия, чтобы тот помогал ему по хозяйству. Оказавшись в его доме, Василий увидел, злые языки в селе говорили глупости: новая жена хозяина – красавица, молоденькая и золотоволосая! Василию сразу же понравилась Елена. Беда в том, что ей тоже понравился новый работник мужа. Молодые люди понимают, что их чувства взаимны, и они не могут сопротивляться искушению.

"І будуть люди" 2 серия от 14.09.2020: смотреть онлайн

Татьяна: мечтательница из семьи священника

Прошло 18 лет с тех пор, как Свирид взял в жены Елену. В Украине наступили неспокойные времена. Власть захватили большевики, которые кажутся не меньшим злом, чем русский царь. Церковь требует автокефалии, однако не все священнослужители готовы жить без монарха. Их приучили, что власть царя – от Бога. Отец Татьяны выступает против любых изменений и молится за то, чтобы Бог послал им нового царя: "все эти партии и республики – это от лукавого".

Таня посещает училище в Полтаве. Она получает образование, чтобы в будущем стать учительницей. Отец очень рад, что его дочь осваивает науку. Брат Тани Федор – добрая душа, всегда заступался за других ребят. Однако чем дальше, тем больше он проникается идеями большевиков.

Когда Таня приехала домой на каникулы, она познакомилась с Олегом – умным молодым парнем, сыном врача. Олег учится на медицинском факультете, чтобы в будущем пойти по стопам отца. Тане сразу же понравился парень. Олег учил ее кататься на велосипеде, а таких диковинок в их селе немного. Отец Татьяны не одобрил выбор дочери, ведь он давно конфликтовал с отцом Олега. Несмотря на это, между их детьми зарождаются чувства. Одновременно с этим зарождается Украинская Народная Республика.

Таня и Олег редко видятся, ведь обучение парня отнимает много времени. К тому же он является членом партии украинских социалистов и активно участвует в жизни общества. Таня хочет за милого замуж, однако пока Олег учится медицине, родители подбирают девушке более перспективного жениха. Их выбор падает на Оксена, который после смерти жены Варвары остался в одиночестве...

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью 2020 года любителям кино стоит ожидать 8 новых украинских фильмов, которые смогут покорить их сюжетом и качественными кадрами. Смотрите подборку самых ожидаемых украинских премьер.

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