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28 мая • обновлено в 01:32
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Самые популярные зарубежные сериалы в СССР: названо 5 картин

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Для советского зрителя понятие "сериал" было не знакомо. Но, тем не менее, во времена СССР на экранах показывали картины, преимущественно зарубежные, которые попадали под их определение. В то время такие сериалы называли многосерийными фильмами.

О 5 самых популярных зарубежных сериалах, которые транслировали в Советском Союзе – написал в своем блоге на Live Journal блогер Виталий Дубогрей.

"Четыре танкиста и собака", 1966 год

Самые популярные зарубежные сериалы в СССР: названо 5 картин

Фото: pikabu.ru

По словам блогера, одним из самых популярных зарубежных сериалов в СССР был – "Четы́ре танки́ста и собака. Он был снят польскими кинорежиссерами по одноименной повести Януша Пшимановского.

"Наверное, один из самых популярных в СССР зарубежных сериалов, которому советские зрители дали альтернативное название "Три поляка, грузин и собака". Легкий и интересный сериал про польских танкистов. 21 серия пролетает как один миг", – написал Дубогрей.

"Ставка больше, чем жизнь", 1968 год

Самые популярные зарубежные сериалы в СССР: названо 5 картин

Фото: dubikvit.livejournal.com

Также не менее популярным, по словам Дубогрея, был польский сериал "Ставка больше, чем жизнь". В нем рассказывается о работе польского разведчика во время Второй мировой войны.

"Еще один польский сериал о войне, который с бешеным успехом шел на советских экранах. Только в этот раз про разведчика. Этакая предтеча Штирлица", – заявил блогер.

"Рабыня Изаура", 1976 год

Самые популярные зарубежные сериалы в СССР: названо 5 картин

Фото: starhit.ru

Бразильский сериал "Рабыня Изаура" 1976 года был снят по одноименному роману писателя Бернару Гимарайеша. Впервые он вышел на советском телевидении в 1988 году. В нем рассказывается о девушке Изауре, которая мечтает стать свободной, потому что больше не может выносить состояния рабства. А также о сеньоре Леонсио, властном и жестоком сыне командора, который хочет сделать ее своей любовницей.

"Ну, а с 1988 года началась именно эпоха мыльных опер. На экраны вышла "Рабыня Изаура". Душещипательная история, которая заставляла женщин всей страны прилипать к экранам. Не думаю, что вам нужно рассказывать сюжет. Даже если вы его не знаете или не помните. Отмечу только, что тогда советских зрителей все же пощадили – нам показали тогда далеко не весь сериал. Из 100 серий для показа в СССР его сократили до 30 получасовых серий", – отметил он.

"Робин из Шервуда", 1984 год

Самые популярные зарубежные сериалы в СССР: названо 5 картин

Фото: horde.me

Британский сериал под названием "Робин из Шервуда" – это увлекательная фентезийная сага о юном Робине Локсли, которого избрали для выполнения ответственной миссии – сохранения мира на побережье Туманного Альбиона. Впервые он вышел на советском телевидении в 1985 году.

"Еще одна легенда из советского детства. Сериал показали тогда частично и в два захода. Первый раз – в 1985 три серии. Второй раз, спустя два года повторили эти три и добавили еще четыре – две из первого сезона и две из второго. Полностью сериал наш зритель смог увидеть только в 1998 году. Но и тех показов было достаточно, чтобы вся детвора на улицах стала бегать с самодельным луками", – написал блогер.

"Спрут", 1984 год (Италия)

Самые популярные зарубежные сериалы в СССР: названо 5 картин

Фото: dubikvit.livejournal.com

"Сериал, который стал, можно так сказать, народным. При его показе пустели улицы городов. Люди сидели толпами у телевизоров и следили за борьбой доблестного комиссара Коррадо Каттани с адвокатом Терразини. А когда в четвертой части комиссар Катанни был убит, говорят на итальянское посольство в Москве обрушилась лавина писем от разгневанных советских женщин", – заявил Дубогрей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее белорусский блогер Максим Мирович рассказал о восьми фильмах, которые были запрещены в СССР.

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Автор
Кристина Долматова
Теги
СССР сериал кино
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