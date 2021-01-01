Самые ожидаемые премьеры 2021 года: трейлеры и даты выхода

Большинство масштабных премьер, кассовых блокбастеров и даже сериалов было перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Миллионы киноманов с нетерпением ждут выхода таких фильмов, как "Дюна" с Тимоти Шаламе, "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон и множества других, съемки которых долго откладывали из-за карантина, а дату выхода на большие экраны сдвигали. OBOZREVATEL собрал подборку самых долгожданных премьер, которые выйдут в 2021 году.

1. "007: Не время умирать"

Дату выхода юбилейной 25-части бондианы в 2020 году переносили без малого три раза. В новом фильме агента 007 Дэниел Крейг сыграет в последний раз. Он сразится с главным злодеем в лице Рами Малека. Эта часть бондианы заиграет новыми феминистичными нотками, которые привнесет в картину сценаристка Фиби Уоллер-Бридж, создательница сериала "Дрянь".

Премьера запланирована на 2 апреля.

2. "Кингс Мен"

Как и новый эпизод о Джеймсе Бонде, третью часть всеми любимой франшизы King’s Man в год пандемии переносили трижды. События фильма происходят во время Первой мировой войны, а в центре сюжета разворачивается история становления школы шпионов King’s Man.

Премьеру запланировали на февраль 2021 года, и у нас есть все надежды в скором времени увидеть одетых с иголочки Аарона Тейлор-Джонсона, Рэйфа Файнса, Тома Холландера и других не менее известных актеров.

3. "355"

"355" – яркий феминистический блокбастер, который снял режиссер "Людей Икс" и "Фантастической четверки" Саймон Кинберг. По сюжету, лучшие спецагенты мира, которых играют Диана Крюгер, Пенелопа Крус, Джессика Честейн и Люпита Нионго объединились, чтобы спасти мир от надвигающейся войны.

Фильм должен выйти уже 14 января.

4. "Черная вдова"

Скарлетт Йоханссон и ее Черная вдова давно заслуживали сольного выхода – и вот это случилось. Действие фильма будет происходить после событий кинокартины "Первый мститель: Противостояние". На этот раз Наташа Романова должна будет самостоятельно справиться с кучей проблем и встретиться с семьей.

Дата выхода "Черной вдовы" – 7 мая.

5. "Дюна"

К огромному разочарованию фанатов, экранизацию культового романа Фрэнка Герберта также перенесли на целый год. Режиссером "Дюны" стал Дени Вильнев, снявший вторую часть фильма "Бегущий по лезвию", а главные роли получили такие звезды, как Тимоти Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Джейсон Момоа и другие.

Релиз "Дюны" состоится осенью 2021 года.

1. "Ванда Вижн"

Долгожданный ситком с героями "Мстителей" в исполнении Элизабет Олсен и Пола Беттани станет лидером среди сериальных премьер. В основе сюжета – судьба Виктора Шейди и Ванды Максимовой, также известных как Вижн и Алая Ведьма – сестра Ртути и одна из самых могущественных супергероинь во вселенной мутантов. Зрителей ждет романтика и множество забавных ситуаций.

"Ванда Вижн" выйдет 15 января на платформе Disney+.

2. "Сокол и Зимний солдат"

Еще одна премьера от Marvel появится на экранах 19 марта. Детали сюжета создатели держат в тайне, однако известно, что действие сериала будет происходить после финальной битвы с Таносом. Судя по первому тизеру, супергероев Сэма Уилсона с другом Баки Барнсом ждут захватывающие приключения.

3. "Арсен Люпен"

Премьера киноадаптации популярных детективов французского писателя Мориса Леблана о грабителе Арсене Люпене состоится уже в январе 2021 года. 3-серийный детектив расскажет историю вора, который собрался ограбить Лувр. Главную роль исполнил французский актер Омар Си, звезда фильма "1+1", а режиссером стал Луи Летерье, снявший "Перевозчика" и "Иллюзию обмана".

4. "Койот"

Криминальный сериал от Paramount расскажет историю Бена Клеменса после выхода на пенсию. Найдя туннель для контрабанды, Клеменс выходит на след преступного гения, за которым охотился более 30 лет. Главную роль исполнил звезда сериала "ЩИТ" Майкл Чиклис.

Сериал выйдет 7 января.

5. "Уокер"

Уже 22 января состоится перезапуск популярного сериала 1990-х "Уокер, техасский рейнджер". Теперь роль Чака Норриса исполнит звезда "Сверхъестественного" Джаред Падалеки, а его спутницей станет Линдси Морган – одна из главных героинь популярного сериала "Сотня".

Как сообщал OBOZREVATEL, названы 5 главных фильмов, премьеру которых сорвал COVID-19. В подборку вошли самые долгожданные кинокартины, которые перенесли из-за пандемии.