Одна из самых красивых актрис СССР: как со времен молодости изменилась 64-летняя Наталья Андрейченко

Популярная советская и российская актриса Наталья Андрейченко 3 мая отмечает свой день рождения. Ей исполняется 64 года.
В молодости Андрейченко считалась одной из самых красивых актрис кино СССР. Более всего она известна по фильму "Мэри Поппинс, до свидания". В день рождения актрисы OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как Наталья Андрейченко выглядела в молодости и как она изменилась с тех пор.
Наталья Андрейченко в роли Мэри Поппинс
кадр из фильма
Наталья Андрейченко родилась 3 мая 1956 года в Москве, училась во во ВГИКе.
Славу ей принесли фильмы "Сибириада" (1979), "Мэри Поппинс, до свидания!" (1983) и "Военно-полевой роман" (1983).
Наталья Андрейченко в молодости
instagram.com/natalya_andreychenko
Наталья Андрейченко в молодости
instagram.com/natalya_andreychenko
В 1991 году Наталья Андрейченко эмигрировала в США к мужу, австрийскому режиссеру Максимилиану Шеллу.
Некоторое время она пыталась построить карьеру за океаном, но этим планам не суждено было осуществиться.
Наталья Андрейченко и Максимилиан Шелл
facebook.com/zhenja.mahtina
Сейчас Андрейченко живет на три страны: в Мексике, США и в России. Она основала центр духовных практик на берегу Карибского моря, занимается йогой и пропагандирует вегетарианство.
Кроме того, Наталья Андрейченко не пьет кофе и не употребляет в пищу острое, жирное и соленое.
Наталья Андрейченко сейчас
instagram.com/natalya_andreychenko
Своих поклонников знаменитая советская актриса восхищает стройной фигурой: при росте 170 см ее вес – 60 кг.
По информации прессы, Наталья Андрейченко еще в молодости сделала пластическую операцию, когда пыталась покорить Голливуд. Так это или нет, – судите сами:
Наталья Андрейченко сейчас
instagram.com/natalya_andreychenko
Наталья Андрейченко
instagram.com/natalya_andreychenko
Я даже не могу вам передать в каком объёме мне приходилось работать в последние недели моей жизни.⠀ Мне необходимо было "освободиться" и набраться сил...⠀ Немного помолчать, придти в себя перед новыми задачами...⠀ Сообщу позже.⠀ Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой - меня уже ждала машина, для того, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей.⠀ Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли у меня на груди уже была табличка "silence" / молчание.⠀ ⠀ В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет право тебя побеспокоить. ⠀ До этого 2 недели одновременно с этим я находилась в очистительном ритрите и "очистила своё тело".⠀ ⠀ Меня привезли домой сегодня, в понедельник в районе 5:30 PM когда я и включила свой телефон.⠀ О Боже!!!!!!!!!!
Как сообщал OBOZREVATEL:
в январе 2020 года Наталья Андрейченко пропала в Мексике, но позже вышла на связь и объяснила, что находилась в джунглях.
в декабре 2019 года Наталья Андрейченко рассказала о том, как в юности стала жертвой изнасилования.
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