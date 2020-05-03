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3 мая • обновлено в 22:30
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Одна из самых красивых актрис СССР: как со времен молодости изменилась 64-летняя Наталья Андрейченко

47.2т
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Популярная советская и российская актриса Наталья Андрейченко 3 мая отмечает свой день рождения. Ей исполняется 64 года.

В молодости Андрейченко считалась одной из самых красивых актрис кино СССР. Более всего она известна по фильму "Мэри Поппинс, до свидания". В день рождения актрисы OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как Наталья Андрейченко выглядела в молодости и как она изменилась с тех пор.

Наталья Андрейченко в роли Мэри Поппинс

Наталья Андрейченко в роли Мэри Поппинс

кадр из фильма

Наталья Андрейченко родилась 3 мая 1956 года в Москве, училась во во ВГИКе.

Славу ей принесли фильмы "Сибириада" (1979), "Мэри Поппинс, до свидания!" (1983) и "Военно-полевой роман" (1983).

Наталья Андрейченко в молодости

Наталья Андрейченко в молодости

instagram.com/natalya_andreychenko

Наталья Андрейченко в молодости

Наталья Андрейченко в молодости

instagram.com/natalya_andreychenko

В 1991 году Наталья Андрейченко эмигрировала в США к мужу, австрийскому режиссеру Максимилиану Шеллу.

Некоторое время она пыталась построить карьеру за океаном, но этим планам не суждено было осуществиться.

Наталья Андрейченко и Максимилиан Шелл

Наталья Андрейченко и Максимилиан Шелл

facebook.com/zhenja.mahtina

Сейчас Андрейченко живет на три страны: в Мексике, США и в России. Она основала центр духовных практик на берегу Карибского моря, занимается йогой и пропагандирует вегетарианство.

Кроме того, Наталья Андрейченко не пьет кофе и не употребляет в пищу острое, жирное и соленое.

Наталья Андрейченко сейчас

Наталья Андрейченко сейчас

instagram.com/natalya_andreychenko

Своих поклонников знаменитая советская актриса восхищает стройной фигурой: при росте 170 см ее вес – 60 кг.

По информации прессы, Наталья Андрейченко еще в молодости сделала пластическую операцию, когда пыталась покорить Голливуд. Так это или нет, – судите сами:

Наталья Андрейченко сейчас

Наталья Андрейченко сейчас

instagram.com/natalya_andreychenko

Наталья Андрейченко

Наталья Андрейченко

instagram.com/natalya_andreychenko

Я даже не могу вам передать в каком объёме мне приходилось работать в последние недели моей жизни.⠀ Мне необходимо было "освободиться" и набраться сил...⠀ Немного помолчать, придти в себя перед новыми задачами...⠀ Сообщу позже.⠀ Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой - меня уже ждала машина, для того, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей.⠀ Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли у меня на груди уже была табличка "silence" / молчание.⠀ ⠀ В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет право тебя побеспокоить. ⠀ До этого 2 недели одновременно с этим я находилась в очистительном ритрите и "очистила своё тело".⠀ ⠀ Меня привезли домой сегодня, в понедельник в районе 5:30 PM когда я и включила свой телефон.⠀ О Боже!!!!!!!!!!

Допис, поширений Наталья Андрейченко (@natalya_andreychenko)

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Автор
Алина Мельник
Персона
Наталья Андрейченко
Место
Россия
Теги
Красота фотографии день рождения актриса люди шоу-бизнес шоу звезды советское кино кино
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
Она и сейчас прекрасно выглядит
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