Звезде ''Не родись красивой'' - 39: как изменилась ''Катя Пушкарева''

В четверг, 14 марта, актриса Нелли Уварова, звезда сериала "Не родись красивой" празднует свой 39 день рождения.

Премьера сериала, в котором роль Кати Пушкаревой стала для Уваровой одной из самых успешных в ее карьере, состоялась в 2005 году. OBOZREVATEL поинтересовался, как за 14 лет изменилась актриса.

Фото: instagram.com

Сериал "Не родись красивой" в 2000-х сумел приковать к экранам взрослых и детей, а также сделать Нелли Уварову одной из самых узнаваемых женщин в России. Для актрисы этот проект стал как раз тем, что в киноиндустрии называют прорывом.

Примечательно, что помимо общей популярности именно сериал "Не родись красивой" завоевал высокие оценки кинокритиков как едва ли не единственная в те годы успешная российская адаптацией зарубежного ситкома "Дурнушка Бетти".

Фото: facebook.com

Благодаря роли Кати Пушкаревой актрису заметили влиятельные режиссеры и худруки театров. Вскоре актриса получила множество других ролей, в которых проявила в совершенно другом амплуа.

Уварова снялась в мелодрамах вроде "В круге первом" (2006), "Атлантида" (2007) и "Тяжелый песок" (2008). Сыграла в полнометражных картинах "Я остаюсь" (2007), "М+Ж" (2009) и "Бывшая жена" (2012), и тем самым разрушила предсказания некоторых критиков, называвших ее после сериала "Актрисой одной роли".

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Последним проектом с участием Уваровой на сегодняшний день был комедийный сериал "Адаптация", его премьера состоялась в феврале 2017 года.

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