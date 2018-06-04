Умер народный артист России Леонид Неведомский

В воскресенье, 3 июня, в Санкт-Петербурге на 79-м году жизни скончался актер театра и кино, народный артист России Леонид Неведомский.

Известно об этом стало 4 июня из информации пресс-службы петербургского Большого театра, пишет ТАСС.

Фото: bdt.spb.ru

"Коллектив БДТ имени Г. А. Товстоногова выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Витальевича, его друзьям и коллегам, всем, кто его знал и любил", - отметили в театре.

Информация о церемонии прощания будет объявлена дополнительно.

Леонид Неведомский прослужил в театре 51 год, где исполнил более 40 ролей. Путь артиста в кинематографе начался в 60-х, на сегодняшний день его фильмография насчитывает более 100 работ, среди которых как художественные картины, так и некогда популярные сериалы вроде "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила" и другие.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, народный артист Украины признался в нищете.